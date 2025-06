Prof. si scusa per post su figlia Meloni: "Gesto stupido"

"È stato un gesto stupido, scritto di impulso. Chiedo scusa, ma questo governo non mi rappresenta". Dopo una giornata di polemiche e di condanna dell'intero mondo politico arrivano le scuse dell'autore del post shock contro la figlia della Presidente del Consiglio Meloni, in cui le si augurava di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa ad Afragola. E' un professore di tedesco che insegna in un istituto superiore nel napoletano. Il Ministro responsabile del Post. Di clima malato e qualcosa di oscuro contro cui la politica deve essere unita, ha parlato Giorgia Meloni, che ha ricevuto una telefonata di sostegno e vicinanza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre alla solidarietà degli esponenti del suo governo e di tutti i partiti di opposizione. Un fronte comune per mettere fine ad un clima di odio, la situazione opposizione. Un fronte comune per mettere fine ad un clima di odio, "La situazione sulle piattaforme è ormai completamente fuori controllo" per la Ministra per le Riforme Istituzionali Elisabetta Casellati. "Servono interventi decisi e franche. Per Matteo Renzi se un professore di scuola pubblica, un franche". Per Matteo Renzi "Se un professore di scuola pubblica, un licenziarlo subito. licenziarlo subito". .