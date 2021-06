Prodi a SkyTG24: Al patto di stabilità non si ritorna

Al Patto di Stabilità non si ritorna tranquillamente. Cioè io, quando lo definii subito, ho avuto grane terribili perché ero il Presidente della Commissione ma semplicemente mi rifacevo ai miei studi universitari, a quello che avevo insegnato, cioè il deficit può essere.. ci sono degli anni in cui ci vuole un grande deficit e degli anni in cui ci vuole un grande attivo. Nessuna regola matematica può essere messa. Se l'economia va male bisogna iniettare denaro e risorse e quindi andare in deficit, se l'economia si sta surriscaldando bisogna andare in attivo. La politica è una cosa seria, non è una formula matematica.