Puglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo Vendola

E patto fu o quasi, anche per la Regione Puglia, Michele Emiliano fa un passo indietro e rinuncia alla corsa al Consiglio regionale. Nichi Vendola invece tiene il punto su entrambi accusati di essere politicamente troppo ingombranti. Antonio De Caro, l'ex sindaco di Bari ed eurodeputato, recordman di preferenze, aveva posto un veto, con loro in lista, non mi candido a governare la regione. Dopo settimane di trattative, Ely Schlein ha convinto il presidente uscente, in cambio Emiliano avrebbe assicurato un seggio in Parlamento alle elezioni del 2027. Il ringraziamento arriva anche dallo stesso De Caro, che però rilancia lanciando una nuova stoccata all'altro ex presidente di regione, Nicky Vendola. Mi aspetto lo stesso gesto di generosità anche da lui, ribadisce De Caro, ma Vendola dalla festa dell'Unità tiene il punto, non c'entra niente la generosità, ma l'autonomia dei partiti. Io sono il presidente di Sinistra Italiana e rispondo alla mia comunità politica. Il braccio di ferro interno alla coalizione continua. Tutto sarebbe pronto in Campania, invece per l'ufficializzazione della candidatura del 5 Stelle Roberto Fico si aspetta il benestare di Vincenzo De Luca e la spinta definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore con la candidatura del figlio dell'attuale governatore Piero alla guida del Pd regionale. Se il campo largo sembra sulla strada per sciogliere gli ultimi nodi, il centro-destra deve ancora dare un volto a tre regioni, Puglia, Campania e soprattutto Veneto, e per farlo prende piede l'idea di aspettare e vedere cosa succede nelle Marche, dove si vota il 28 e il 29 settembre Solo a risultato acquisito si parlerà delle altre regioni che andranno al voto a novembre. Per la scelta dei candidati, Matteo Salvini invoca la stessa continuità che ha portato alla conferma di Acquaroli in quota Fratelli d'Italia nelle Marche e Occhiuto, uomo di Forza Italia in Calabria. .