Qatargate, procura belga chiede revoca immunità per 2 eurodeputate PD

La nuova fase del Qatargate tira in ballo anche due europarlamentari italiane che non sono indagate, si dichiarano estranee ai fatti, ma per le quali la procura belga ha chiesto la revoca dell'immunità necessaria per poterle interrogare in merito alle indagini in corso da oltre due anni. Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini, entrambe del PD, si sono comunque già autosospese dal gruppo dei socialisti europei e si dicono pronte a collaborare con le autorità in attesa della sessione plenaria prevista per il 10 marzo, dove la richiesta dei magistrati sarà all'esame della Commissione Affari Giuridici. Sul loro caso, intanto, è intervenuta direttamente la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che ha affermato come l'immediata disponibilità delle due eurodeputate dimostri la distanza da quello che definisce il diverso atteggiamento giustizialista della destra parlamentare, pronta, secondo la Schlein, a far partire la macchina del fango quando riguarda i loro partiti. La saga del Qatargate sembra non aver fine, considerando gli anni trascorsi dallo scoppio del presunto scandalo di corruzione tra Bruxelles, Doha e Rabat. La richiesta della procura è stata accolta con sorpresa negli ambienti politici comunitari che, rinnovata la legislatura, sembravano ormai essersi messi alle spalle un'inchiesta finita da tempo in un vicolo cieco. I nomi di Gualmini e Moretti erano stati accostati al caso già dal dicembre 2022 quando i blitz in sequenza della polizia avevano portato agli arresti di ex eurodeputati eccellenti. Tutti finiti in carcere ai domiciliari ma rilasciati dopo mesi e ancora oggi in attesa di conoscere il loro destino nel quadro di un'indagine che non conosce verdetti né scadenze per i rinvii a giudizio o l'archiviazione. .