Quarta ondata Covid, Speranza: avanti con terze dosi

Procedere spediti con la campagna vaccinale, andare avanti con il Green Pass. I numeri della curva epidemiologica sotto controllo, quanto a ricoveri e terapie intensive nel nostro Paese, sono il chiaro esempio che la linea funziona, ma al tempo stesso la tendenza al graduale peggioramento, segnata dall'arrivo della stagione più fredda quanto a contagi, comporta una maggiore attenzione anche e soprattutto, dopo l'allarme dell'OMS. E allora ecco che la linea del Governo appare tracciata, il parere degli esperti a cominciare dal CTS, i numeri e i documenti dell'Istituto Superiore di Sanità, che spiegano quanto resti elevata l'efficacia dei vaccini su ricoveri e decessi, i casi cioè più gravi e poi l'inevitabile confronto con i Paesi a noi vicini, dalla drammatica situazione dell'Est Europa, dove i dati delle vaccinazioni sono estremamente bassi, ma anche quelli di Gran Bretagna e Germania, suggeriscono di tenere alta la guardia. "E oggi abbiamo superato 2 milioni di terze dosi, ma la strategia del Governo è di insistere, allargare e portare, diciamo, queste terze dosi il più possibile ancora in diffusione nel nostro Paese, per poter proteggere i nostri cittadini. Vediamo anche su un ambito così delicato, come ancora ogni Paese si organizza e si orienta piuttosto autonomamente. Io credo che dobbiamo investire di più sulla sinergia, sul coordinamento e sulla capacità anche di costruire scelte condivise". Ampliamento della platea dei soggetti interessati dalla terza dose, recupero delle prime somministrazioni mancanti, accelerazione in attesa del parere dell'AIFA sul farmaco antivirale e poi, il rispetto delle procedure di sicurezza sanitaria e delle norme igienico sanitarie che di certo, hanno rappresentato per l'Italia un passo in avanti, rispetto al resto d'Europa.