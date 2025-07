Questione migranti, vertice di Meloni in Tunisia con Saied

Giorgia Meloni è volata in Tunisia per confrontarsi con Sayed per parlare di diversi dossier, ma è sempre Gaza, il fronte rovente, sul tavolo del vertice bilaterale con il presidente tunisino, il piano Mattei, l'agricoltura, l'energia e il controllo dei flussi migratori. L'incontro si legge in una nota di Palazzo Chigi, è stato infatti l'occasione per fare il punto sull'eccellente cooperazione in materia migratoria e sull'impegno comune nel contrastare le reti criminali di trafficanti di esseri umani e allo stesso tempo promuovere vie legali di migrazione. Sul massacro in corso in Palestina, la presidente del Consiglio, che nelle prossime ore incontrerà il presidente turco Erdogan a Istanbul, nel suo recente colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, ha insistito sulla necessità di porre immediatamente fine alle ostilità a fronte di una situazione a Gaza che ha sottolineato, è insostenibile ed ingiustificabile."Il Presidente della Repubblica è stato molto chiaro. Anche ieri il Presidente del Consiglio ha ribadito al Primo Ministro israeliano, qual è la nostra posizione, cessate il fuoco immediato, liberazione degli ostaggi. Basta bombardamenti." Per il PD il ritardo dell'esecutivo nel riconoscimento dello Stato di Palestina è imperdonabile, ora che i grandi paesi occidentali hanno annunciato che si muoveranno. Questo governo sta disperdendo totalmente la credibilità che l'Italia ha sempre avuto anche, l'interazione col mondo arabo, accusa Eli Schlein e definire prematuro il riconoscimento dello Stato palestinese è un'operazione di un'ipocrisia infinita. Per Italia Viva è l'Europa che deve far sentire la propria voce insieme ai paesi arabi moderati. "Parliamoci chiaro, non ci può essere nessun genere di status quo successivo a Gaza, in Cisgiordania, nell'area del Medio Oriente, senza il coinvolgimento degli Stati arabi cosiddetti moderati." Il capogruppo del Movimento 5 Stelle delle commissioni esteri di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Bruno Marton, incalzano, dopo Spagna, Francia e Regno Unito, anche la Germania rompe gli indugi sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Meloni rimane da sola in Europa dalla parte sbagliata della storia, a fianco del governo genocida di Netanyahu. .