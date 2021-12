Quirinale, Bettini: no Draghi al Colle e fine governo

Draghi ha tutte le qualità, ha tutta la forza, tutto il prestigio di poter essere Presidente della Repubblica italiana e sarebbe, secondo me, anche in continuità con Mattarella. Però vedo che c'è molta preoccupazione sul fatto che appunto questo Governo di emergenza deve ancora completare la risposta all'emergenza. La mia preoccupazione è che noi, diciamo, alla fine non eleggiamo Draghi a Presidente. Rimane Draghi Premier. E poi a quel punto il Governo non regge perché insomma le fibrillazioni in un Governo così largo, con così tanti partiti, sono evidenti a tutti.