C'è tutto il tempo per assumere le decisioni perché si voterà a partire da lunedì, per altro con un quorum molto elevato e tutti sappiamo che poi il quorum si abbasserà a partire da giovedì. Quindi unità del centrodestra e poi la valutazione che spetta in primis a Berlusconi, che resta il protagonista di questa vicenda dimostrando una sua centralità e un rilievo della sua azione, quale che sia la decisione che poi lui prenderà.