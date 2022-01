Quirinale, Lupi: convocare vertice centrodestra con urgenza

Abbiamo chiesto stamattina, l'ho chiesto io, l'ha chiesto la Giorgia Meloni, che Salvini convochi al più presto questo vertice, non è pensabile che questo vertice non ci sia, non è che possiamo appenderci all'oroscopo, quindi tra domani, dopodomani, ovviamente come corretto che sia, dovrà esserci un momento in cui tutto il centrodestra unito decide con Silvio Berlusconi se è lui il candidato e quindi lealmente andremo al voto per vedere se c'è la maggioranza dei Grandi Elettori o se, qualora lui si ritirasse, se c'è un'altra strada.