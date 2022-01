Quirinale, Mattarella seguirà il voto a Palermo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di attendere a Palermo, la sua città, l'elezione del suo successore. Rimarrà in Sicilia, fanno sapere fonti del Quirinale, finché non ci sarà il nome del nuovo Capo dello Stato. Una decisione, forse, per dare un segnale ancora più netto della sua indisponibilità per un secondo mandato. Un'ipotesi che prende ancora più corpo anche guardando i profili social dei suoi più stretti collaboratori. Foto in cui si vedono scatoloni pronti per essere portati via. Il Presidente ha lasciato la sua casa di via Libertà intorno alle 10 del mattino per partecipare alla messa nella chiesa che si trova all'interno della caserma che ospita il comando regionale dei Carabinieri Sicilia. Ha risposto con un cenno della mano al saluto e al lungo applauso che alcuni cittadini, fermi ad aspettarlo sotto la tua residenza, gli hanno tributato. "Contiamo su di lei Presidente. Contiamo sempre su di lei". Poi è salito a bordo della sua auto ed è andato via. Aspetterà di conoscere il nome del suo successore in una Palermo che domani, a causa dell'alto numero dei contagi, passerà in zona arancione, così come tutta la regione. Poi tornerà a Roma.