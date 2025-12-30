Quirinale, pace e giovani nel messaggio di Mattarella

00:01:28 min
|
7 giorni fa
Agenda politica fitta, data clou il 9 con conferenza MeloniAgenda politica fitta, data clou il 9 con conferenza Meloni
politica
Agenda politica fitta, data clou il 9 con conferenza Meloni
00:01:15 min
| 4 ore fa
Venezuela, Governo al lavoro per liberazione Trentini, Meloni sente MachadoVenezuela, Governo al lavoro per liberazione Trentini, Meloni sente Machado
politica
Venezuela, Governo al lavoro per liberazione Trentini
00:01:25 min
| 1 giorno fa
ERROR! Attacco Venezuela, Palazzo Chigi: "Intervento legittimo"ERROR! Attacco Venezuela, Palazzo Chigi: "Intervento legittimo"
politica
Attacco Venezuela, Palazzo Chigi: "Intervento legittimo"
00:01:43 min
| 3 giorni fa
ERROR! Attacco Venezuela, Bergamini (FI): "Garantire protezione dei nostri connazionali"ERROR! Attacco Venezuela, Bergamini (FI): "Garantire protezione dei nostri connazionali"
politica
Venezuela, Bergamini: "Garantire protezione connazionali"
00:00:14 min
| 3 giorni fa
ERROR! Attacco Venezuela, Lupi: "Priorità tutelare connazionali e travare soluzione diplomatica"ERROR! Attacco Venezuela, Lupi: "Priorità tutelare connazionali e travare soluzione diplomatica"
politica
Venezuela, Lupi: "Priorità tutela connazionali e diplomazia"
00:00:20 min
| 3 giorni fa
Venezuela, Bonelli: attacco Usa e' pirateria internazionaleVenezuela, Bonelli: attacco Usa e' pirateria internazionale
politica
Venezuela, Bonelli: attacco Usa e' pirateria internazionale
00:00:16 min
| 3 giorni fa
Fidanza: chiedono rispetto diritto Venezuela ma strizzano occhio a PutinFidanza: chiedono rispetto diritto Venezuela ma strizzano occhio a Putin
politica
Fidanza: chiedono rispetto diritto Venezuela ma strizzano occhio a Putin
00:00:19 min
| 3 giorni fa
Governo, già fitta l'agenda nei primi giorni del 2026Governo, già fitta l'agenda nei primi giorni del 2026
politica
Governo, già fitta l'agenda nei primi giorni del 2026
00:01:30 min
| 4 giorni fa
Strage in Svizzera, Tajani: indagine procede per accertare responsabilitàStrage in Svizzera, Tajani: indagine procede per accertare responsabilità
politica
Strage in Svizzera, Tajani: indagine procede per accertare responsabilità
00:00:28 min
| 4 giorni fa
Strage in Svizzera, D'Angelo: attendiamo notizie da autorità elveticheStrage in Svizzera, D'Angelo: attendiamo notizie da autorità elvetiche
politica
Svizzera, D'Angelo: attendiamo notizie da autorità elvetiche
00:00:22 min
| 4 giorni fa
Strage in Svizzera, Ciciliano: incendio Torino 1983 ha cambiato normeStrage in Svizzera, Ciciliano: incendio Torino 1983 ha cambiato norme
politica
Strage in Svizzera, Ciciliano: incendio Torino 1983 ha cambiato norme
00:00:28 min
| 4 giorni fa
Meloni sente Trump, al centro Ucraina, Gaza e DaziMeloni sente Trump, al centro Ucraina, Gaza e Dazi
politica
Meloni sente Trump, al centro Ucraina, Gaza e Dazi
00:01:25 min
| 4 giorni fa
