Quirinale, Salvini: Berlusconi? Deadline entro inizio votazioni

"Poi sul Quirinale continuo a incontrare persone, ad ascoltare, a lavorare perché la scelta sia rapida, aspettiamo che il Presidente Berlusconi faccia i suoi incontri e i sui conti. Non accettiamo veti da parte di nessuno". "Si ha un tempo massimo entro il quale la candidatura di Berlusconi va verificata sui numeri?" "Prima che si cominci a votare settimana prossima, evidentemente. La settimana prossima quando si comincia a votare la Lega, come forza responsabile e di governo adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti, per tanti".