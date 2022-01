Noi voteremo compattamente come Centrodestra, siamo maggioranza in Parlamento e nel Paese dall'inizio alla fine. Nessuno può mettere veti. Quindi io rinnovo e rinnoverò il mio invito a Letta, a Conte, a Renzi a trovarsi, senza mettere dei veti a priori perché altrimenti non è un ragionamento intelligente, poi vogliamo eleggerlo velocemente perché il Paese non può permettersi settimane di litigi e di polemiche.