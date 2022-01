Togliere il presidente Draghi dall'incarico di Presidente del Consiglio in questo momento sarebbe pericoloso per l'Italia, in un momento economico difficile, con le bollette che stanno aumentando, con le materie prime che stanno aumentando, con l'inflazione che sta galoppando, quindi reinventarsi un nuovo governo da capo penso che fermerebbe il Paese per giorni e giorni e la Lega non vuole questo. Il centrodestra è compatto.