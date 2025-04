Io credo che sia giunto il momento di arrivare a una pacificazione. È un po' il discorso che è stato fatto la sera prima, quando c'è stato questo convegno dedicato ai cinquant'anni di Sergio Ramelli, proprio il discorso è quello di spogliarci dalla parte politica di nostra appartenenza e vedere in questi ragazzi, in queste persone delle vittime di un terribile periodo, di un momento in cui l'unica arma di scontro era la violenza, in cui l'odio era posto alla base di tutto. .