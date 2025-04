Durante la cena di Stato al Quirinale in onore di re Carlo III, il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza della solidarietà tra Paesi che condividono valori come libertà, democrazia, diritti umani e pace. Ha ribadito che il rispetto dell'ordine internazionale basato su regole è fondamentale per garantire un futuro di pace e sicurezza, esprimendo apprezzamento per l'impegno del Regno Unito insieme ai partner europei .