Recovery, Berlusconi: vince Europa della solidarietà

Oggi finalmente il Parlamento europeo ha approvato il Recovery Fund che stanzia più di 200 miliardi di euro per l'Italia. Finalmente possiamo dire che l'Europa della solidarietà, ha prevalso sull'Europa dell'austerità. Noi, come Forza Italia e come partito popolare europeo, abbiamo lavorato quasi un anno per ottenere questo risultato che si deve veramente considerare un risultato storico. Ora toccherà al prossimo Governo italiano di lavorare in Europa per ottenere che queste risorse arrivino al più presto al sistema economico delle imprese e alle famiglie italiane.