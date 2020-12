Recovery, Nobili: Iv chiede a Conte coinvolgere Parlamento

Noi chiediamo al Presidente del Consiglio di discutere intanto nel merito tutte le scelte con le forze maggioranza prima, con le parti sociali visto che si è lamentato anche Landini, che certo non è un renziano e con tutto il Parlamento. Poi successivamente queste opere si facciano realizzare da chi ha la responsabilità di organizzarle, cioè i Ministri. Se i Ministri non sono adeguati è un altro problema. Noi abbiamo provato a sollevare il tema che su alcuni dossier forse c'è bisogno di qualche aggiustamento. Il presidente Conte ha risposto in maniera netta che la squadra a lui va benissimo com'è. Allora giochi con questa squadra, non con tre o quattrocento consulenti da assumere. Non abbiamo bisogno di questo per sprecare risorse del recovery. Abbiamo bisogno invece di un piano chiaro.