É un caso unico quello noi stiamo vivendo in Italia, insomma. La presenza di un Presidente del Consiglio che, per quanto possa essere autorevole, non è mai stato legittimato da nessuna forma di consenso popolare. Un Recovery Plan che spende 250 miliardi di euro e ci vincola per i prossimi decenni che il Parlamento non ha manco letto prima di votare. Cioè stanno accadendo delle cose che obiettivamente sono particolari.