Al nuovo Governo che giustamente ha rivendicato la libertà di ritornare a verificare quel programma, il Pd dice va bene, ma attenzione a non smantellare pilastri costitutivi di quel progetto che noi difenderemo sempre come appunto quello dell'asse legato alla parità di genere e della valutazione ex ante, ripeto, dell'impatto di genere di tutte le misure che si discuteranno.