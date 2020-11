Reddito cittadinanza, Tridico a Sky TG24: contrasto povertà

É uno strumento che contrasta la povertà, per quei 3,1 milioni di cittadini che oggi beneficiano di questo strumento è sicuramente un salvataggio importante e lo vedremo anche nel prossimo anno, mi creda, c'è una cosa che si sottolinea in questo strumento, il Tech Up vicino al 100 %, cioè a dire tutte le persone che erano state previste in relazione tecnica l'anno scorso quando lo strumento è stato creato hanno beneficiato del reddito, tanto è che oggi il Governo si appresta per il prossimo anno a rifinanziare di un pochino il reddito di cittadinanza, che cosa vuol dire, vuol dire che ha raggiunto esattamente il tetto, ovviamente a causa di Covid, ma meno male, allora, che ci siamo trovati con covid uno strumento che ha servito 3,1 milioni di persone.