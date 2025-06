Il risultato di tutta questa roba qual è? Che il governo può dire siamo più forti e sul lavoro abbiamo fatto bene, cosa che non è vero, perché la questione salariale è una questione gigantesca. Ma non esiste un Paese, che mentre tutti si interrogano sugli effetti dell'intelligenza artificiale va a parlare del Jobs Act. Ripeto, a seguire Landini questa sinistra si farà male, poi noi siamo al centro, son fatti loro, però così non si costruisce un'alternativa. .