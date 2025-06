Referendum 2025, Meloni: non votare è un mio diritto

"Ho scelto di dire che vado al seggio banalmente perché sono il Presidente del Consiglio dei Ministri, penso che sia giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne, dare un segnale di rispetto nei confronti dell'istituto referendario. Dopodiché con sfumature diverse non condivido i contenuti dei referendum. E, come sempre, nella storia di questa nazione, quando non si condividono i contenuti di un referendum, c'è anche, l'operazioe la diciamo l'opzione della astensione, perché, come ci insegna un partito serio in Italia. Non votare al referendum. è un mio diritto, è un diritto di tutti". .