Credo che andare a votare sia importante. Sia importante per quelli che potrebbero essere gli effetti se vincesse il "sì" raggiungendo il quorum. Fa un po' tristezza, me lo lasci dire, vedere alcune delle massime cariche dello Stato, a partire dal presidente del Senato La Russa, invitare a disertare le urne. Credo che sia sbagliato, come messaggio, ripeto, che viene non dal primo passante, ma dalla seconda carica dello Stato. .