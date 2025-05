Noi Moderati voterà no al quesito numero 3, quello che propone di reintrodurre l'obbligo di specificare una causale per i contratti a tempo determinato. Questo scoraggerebbe le imprese ad assumere e renderebbe il mercato del lavoro ancora più rigido e ridurrebbe le opportunità di lavoro, paradossalmente, proprio per chi ne ha più bisogno, i giovani e le donne. Insomma, un passo indietro per le imprese e per i lavoratori.