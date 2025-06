"No io penso che la democrazia, è un concetto che va alimentato ogni giorno. La democrazia significa partecipazione e partecipare anche con entusiasmo ad appuntamenti così importanti. Questi referendum, abbracciano tutto il mondo del lavoro che oggi è in grande sofferenza, perché noi abbiamo il 9%, pensate di coloro che lavorano fulltime, che sono in povertà". .