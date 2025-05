Noi Moderati voterà contro il quesito numero due perché le piccole e medie imprese rappresentano l'ossatura portante della nostra economia e vanno quindi tutelate e non vessate. Non conosco imprenditori che illegittimamente vogliano licenziare il personale. È vero invece il contrario, gli imprenditori sono alla ricerca spesso di nuovo personale, che non trovano. Per queste ragioni il quesito ha una natura schiettamente ideologica.