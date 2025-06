Referendum, Landini: non abbiamo raggiunto obiettivo ma ripartiamo da qui

Noi volevamo che fosse, oggi, una giornata di vittoria perché avevamo cancellato le leggi, non la festeggiamo. Non è una vittoria questa perché il nostro obiettivo non l'abbiamo assolutamente raggiunto. Contemporaneamente gli ultimi dati di cui disponiamo, ci dicono che sono oltre 14 milioni le persone che hanno votato nel nostro Paese, a cui si aggiungeranno gli italiani all'estero. Quindi noi consideriamo, naturalmente, questo un numero molto importante. E per quello che ci riguarda questo è un punto di partenza. .