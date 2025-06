Referendum, maggioranza esulta: fallita spallata a Meloni

Dalle parti del Governo i termini per marchiare questo referendum, finito senza quorum, si sprecano: disfatta, debacle, sconfitta totale. Ma se fino all'altro ieri si parlava di un voto che serviva per regolare i conti all'interno della sinistra, oggi la narrazione si arricchisce di un'interpretazione in più: "Hanno provato a dare una spallata al Governo ma alla fine non ci sono riusciti". Suggestioni sottoscritte per intero da Meloni, tanto che il primo a dare il là è il suo braccio destro, il Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari: "Le opposizioni si sono indebolite e l'Esecutivo si è rafforzato". Per il Vicepremier forzista Antonio Tajani è arrivato anche il momento di nuove norme per queste consultazioni. "Volevano trasformare questo referendum in una spallata al Governo, ma quando l'assalto al palazzo fallisce l'assalto si trasforma in una sconfitta della sinistra. Si spende molto, forse bisogna aumentare il numero delle firme necessarie per il referendum. Il referendum è una cosa seria, è un modo per chiedere il giudizio del popolo e non può essere uno strumento per fare campagna contro questo o quel Governo". Caustico il Presidente del Senato La Russa: "il campo largo, semmai fosse nato, oggi è definitivamente morto". Salvini esulta per il 35% di "no" al cambio di regole sulla cittadinanza. E a chi parla di milioni di voti contro Meloni, dalla maggioranza rispondono che alle politiche il quorum non c'è. "Il fallimento dei referendum conferma che gli italiani non si fanno prendere in giro dalla sinistra che cerca di regolare i conti interni coi soldi pubblici, a differenza del Governo Meloni e di Fratelli d'Italia che, come dimostra la visita qui a Lampedusa, affrontano i problemi reali degli italiani". Qualche elemento di valutazione arriva però anche per il centrodestra, come il fatto che il Nord ha trainato l'affluenza e che risultati ampi si sono registrati nelle grandi città. Spunto di riflessione per la discussione sulla nuova legge elettorale, che prima o poi si aprirà ufficialmente. .