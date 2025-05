Referendum, Magi si veste da fantasma a Montecitorio

Il referendum diventa un fantasma a Montecitorio durante il question time della premier Giorgia Meloni. Riccardo Magi di + Europa, infatti, ha indossato un lenzuolo bianco per rappresentare la mancanza di informazione a suo dire, sull'appuntamento referendario dell'8 e 9 giugno. Penso i cittadini vedano un cambio di passo con una linea più chiara, ha replicato la Meloni al fantasma di Magi, anche rispetto. al variegato mondo dell'opposizione che quando è al governo fa delle riforme e poi quando è all'opposizione fa il referendum perché le vuole abolire. "Non è che le leggi si fanno andando a votare quel tipo di referendum e quel tipo di domanda, cioè non non funziona così. Peraltro in questo momento al Senato oggi si voterà il DL sulla cittadinanza dove noi abbiamo provato a mettere dei paletti." Se la maggioranza sembra compatta nell'invito all'astensione tranne noi moderati che è apertamente per il no, l'opposizione è divisa sui contenuti. Eli Schlein non crede ai sondaggi che parlano di forte astensionismo e sottolinea che l'elettorato del PD è quello più convinto sui quesiti con oltre il 90%. Il tema che unisce tutta l'opposizione è quello sulla cittadinanza che è uno dei cinque, oltre a quelli su Jobs Act, licenziamenti nelle piccole imprese, precariato e subappalti. "Il tema della cittadinanza è fortemente legato ad un tema anche di sicurezza e di coesione nel nostro Paese, ma anche ad un governo dell'immigrazione regolare, a una integrazione degli immigrati nel nostro Paese, che è uno degli strumenti fondamentali per contrastare quello che oggi tutte le imprese dicono cioè che l'Italia non è più competitiva, per quanto riguarda l'assenza di manodopera e manodopera qualificata." Uniti anche in piazza Ely Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, infatti il 19 maggio parteciperanno a Roma all'iniziativa della CGIL dal titolo "Il voto è libertà" contro l'astensionismo. .