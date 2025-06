Referendum, Meloni: "Il risultato è abbastanza chiaro"

Dall'inizio di questa vicenda, io non ho capito il senso da parte dell'opposizione, della sinistra, di presentare dei referendum abrogativi di leggi che aveva fatto la sinistra, e dire che il referendum era un testo contro il il governo, perché a me invece pare che fosse solo una cosa interna alle opposizioni, se volessimo dirla tutta, anche chi è andato a votare e ha votato sì, ha comunque votato contro leggi della sinistra, non contro leggi fatte da noi. Quindi cerchiamo di essere onesti. Io dico e mi pare che si sia trattato di un referendum sulle opposizioni, più che sul governo e che, tra l'altro il responso sia stato abbastanza chiaro. Dopodiché, cosa cambia? Nella maggioranza non cambia niente, nell'opposizione non lo so e chiaramente non sta a me dirlo, noi andiamo avanti col nostro lavoro. .