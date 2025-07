Regionali 2025, coalizioni lavorano a risiko candidature

Lavori in corso è questo il messaggio che campeggia sul cantiere delle regionali, le pedine da sistemare non mancano, né nel centrosinistra né nel centrodestra. Nel campo progressista le partite ancora aperte sono 3, Toscana, Puglia e Campania. Nelle Marche la ricandidatura del Governatore meloniano Francesco Acquaroli, è scontata mentre sono ancora da risolvere i revus della Campania, della Puglia, della Toscana e della Valle D'Aosta. Elly Schlein ha incontrato il Governatore della Toscana, Eugenio Giani, che punta al bis ma non è espressione dell'area che fa riferimento alla leader Dem. Un incontro proficuo segnato da una piena condivisione del quadro politico con la Segretaria. "Affido alla Segretaria nazionale e al Segretario regionale la guida del percorso politico che ci porterà a presentare alla Toscana un progetto all'altezza della sua storia e del suo futuro. Da parte mia ne rispetterò le decisioni, ma senza passi indietro", assicura Giani. La Segretaria, al termine del faccia a faccia ha scandito "Stiamo lavorando in tutte e sei le regioni. per costruire le alleanze più competitive per battere le destre lavorando su programmi e candidature forti. Il Governatore toscano non avrebbe il sostegno del Movimento cinque Stelle. Una defezione che in vista del voto del 12/10 non sarebbe insormontabile perché i pentastellati non sono decisivi per la vittoria. Ma Schlein vorrebbe presentare il Campo Largo in tutte le regioni. In Campania sembra in dirittura d'arrivo la candidatura dell'ex Presidente della Camera Roberto Fico del Movimento cinque Stelle. In Puglia il nome dell'ex Sindaco di Bari, Antonio De Caro mette d'accordo tutti, ma resta aperta la questione delle candidature al Consiglio Regionale degli ex governatori pugliesi Michele Emiliano e Nichi Vendola. Dall'altra parte mercoledì potrebbe tenersi un vertice a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Nel centrodestra il vero campo di battaglia è il Veneto, dopo la bocciatura di un ennesimo mandato per Luca Zaia, la sfida è tra Fratelli D'Italia, che forte delle percentuali raccolte in regione nelle ultime tornate elettorali, reclama per sé la poltrona del Doge, mentre la Lega non intende mollare quello che da sempre è il suo feudo. Bisognerà aspettare per capire se la Premier, anche per preservare gli equilibri del governo, preferirà rispettare il volere del Carroccio o andrà avanti senza ripensamenti per entrare nella stanza dei bottoni della regione con un suo candidato. .