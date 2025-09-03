Regionali 2025: dietrofront Emiliano, ma resta nodo Vendola

Elly Schlein sfoggia sicurezza il campo largo si presenterà unito sullo schiacchiere delle Regionali, certezza che deve fare i conti con la Puglia. Dopo il passo indietro del Governatore uscente Michele Emiliano, il candidato in pectore Antonio De Caro, non ha ancora sciolto la riserva. "Ho il mandato di costruire l'alleanza che sia in grado di battere le Destre, quel testardamente unitari, l'ho sempre applicato all'interno del Partito Democratico, perché è la premessa per costruire, l'unità dell'alleanza" ha fatto sapere la Segretaria. Parole che cozzano con il braccio di ferro tra De Caro e Nichi Vendola, Presidente dell'Alleanza Verdi Sinistra che finora non ha rinunciato a correre per un seggio regionale, come invece ha annunciato Emiliano. "Non c'entra niente, la generosità c'entra l'autonomia dei partiti, se la mia comunità politica mi ha chiesto di impegnarmi nelle forme in cui me lo ha chiesto o me lo chiederà, io sono a disposizione", ha dichiarato. Vendola. In Campania. gli ultimi tasselli del puzzle devono andare a posto, anche se la candidatura di Roberto Fico del Movimento cinque Stelle è ormai cosa fatta a dare le carte sembra essere il Governatore uscente Vincenzo De Luca per fargli ingoiare il rospo è pronta l'elezione del figlio di De Luca Piero, a Segretario Regionale del PD, ormai in dirittura d'arrivo nelle prossime ore Schlein e Conte parteciperanno a Roma alla festa di AWS di Fratoianni e Bonelli, chissà che non sia l'occasione per fare il punto anche sulle Regionali. Il Centro Destra è alle prese con la scelta dei candidati Governatori in Puglia, Campania e Veneto. Quest'ultima Regione dopo la fine dell'era del Governatore Luca Zaia, è reclamata da Fratelli d'Italia per un suo uomo con il Carroccio che però non intende cedere alle pretese dell'alleato.