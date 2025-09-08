Regionali 2025, Il centrosinistra trova intesa sui candidati

00:02:14 min
|
41 minuti fa

Da Bisceglie il centrosinistra lancia la volata ai suoi candidati governatori, mentre nel centrodestra i leader dovranno cercare la giusta alchimia tra le richieste dei partiti. Il campo largo può brindare l'intesa sul frontman pugliese, Antonio De Caro. Elly Schlein ha ribadito: lo dico sempre, l'unità per noi è un tratto identitario, l'unità non è uno schema elettorale e ce lo chiede la nostra gente. In Campania dopo settimane sull'ottovolante guidato da Vincenzo De Luca, ostile alla candidatura di un uomo del Movimento Cinque Stelle è arrivato il via libera alla corsa di Roberto Fico con l'elezione al segretario regionale Dem del figlio Piero De Luca. Sull'altro fronte il centrodestra prova a trovare un'intesa sui nomi chiamati a raccogliere la sfida elettorale degli avversari. Nel corso di questa settimana i leader dovrebbero riunirsi per sbloccare l'impasse. Il giorno giusto potrebbe essere mercoledì per mettere intorno al tavolo Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il primo appuntamento elettorale fissato per il 28 e 29 settembre nelle Marche, quando il governatore uscente Francesco Acquaroli, meloniano di stretta osservanza dovrà vedersela con Matteo Ricci del PD. A Sky TG 24 Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera del partito di Meloni, assicura che i candidati verranno scelti prima del voto marchigiano. In Veneto, storico feudo del Carroccio, il leader leghista non intende mollare a favore di Fratelli d'Italia, puntando sul vice segretario di via Bellerio Alberto Stefani. Dalla Calabria Salvini ostenta sicurezza, troveremo l'accordo ovunque e il prima possibile non c'è nessun tipo di problema. Intanto nella Lega il malcontento per il protagonismo di Roberto Vannacci alimenta nuova tensione. Se continua a muoversi così il rapporto non si recupera. Serve un chiarimento prima di Pontida, se non gli vanno bene le regole si faccia un suo partito, avverte il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio. Interpellato Vannacci fa spallucce, non c'è nessuna replica, avanti insieme per rendere la Lega sempre più grande e influente. In Puglia in pole position c'è Mauro Datis di Forza Italia, in Campania il nome politico è quello del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, con il partito di Meloni che starebbe pensando anche ad un civico di area, come il rettore dell'Università Federico secondo di Napoli, Matteo Lorito. .

La Guida: La sostenibile pesantezza delle regionaliLa Guida: La sostenibile pesantezza delle regionali
politica
La Guida: La sostenibile pesantezza delle regionali
00:02:46 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! Medioriente, Crosetto: decisione fine guerra nelle mani di un uomo come in UcrainaERROR! Medioriente, Crosetto: decisione fine guerra nelle mani di un uomo come in Ucraina
politica
Gaza, Crosetto: decisione fine guerra in mani di un uomo
00:00:43 min
| 3 ore fa
Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24
politica
Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24
00:25:33 min
| 5 ore fa
La ripresa politica tra Regionali,manovra e conflittiLa ripresa politica tra Regionali,manovra e conflitti
politica
La ripresa politica tra Regionali,manovra e conflitti
00:21:04 min
| 5 ore fa
Regionali 2025, Il centrosinistra sigla l'intesa sui candidatiRegionali 2025, Il centrosinistra sigla l'intesa sui candidati
politica
Regionali 2025, centrosinistra sigla l'intesa sui candidati
00:01:58 min
| 5 ore fa
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di StartGaleazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di Start
politica
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di Start
00:29:54 min
| 5 ore fa
Regionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso StefaniRegionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso Stefani
politica
Regionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso Stefani
00:01:43 min
| 19 ore fa
Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto FicoRegionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico
politica
Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico
00:01:45 min
| 19 ore fa
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De LucaCampania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
politica
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
00:00:27 min
| 22 ore fa
Campania, Fico: servono liste puliteCampania, Fico: servono liste pulite
politica
Campania, Fico: servono liste pulite
00:00:39 min
| 22 ore fa
Campania, Conte: abbiamo lavorato in silenzioCampania, Conte: abbiamo lavorato in silenzio
politica
Campania, Conte: abbiamo lavorato in silenzio
00:00:20 min
| 22 ore fa
ERROR! Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici vanno come previstoERROR! Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici vanno come previsto
politica
Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici come previsto
00:01:42 min
| 22 ore fa
La Guida: La sostenibile pesantezza delle regionaliLa Guida: La sostenibile pesantezza delle regionali
politica
La Guida: La sostenibile pesantezza delle regionali
00:02:46 min
| 1 ora fa
ERROR! Medioriente, Crosetto: decisione fine guerra nelle mani di un uomo come in UcrainaERROR! Medioriente, Crosetto: decisione fine guerra nelle mani di un uomo come in Ucraina
politica
Gaza, Crosetto: decisione fine guerra in mani di un uomo
00:00:43 min
| 3 ore fa
Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24
politica
Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24
00:25:33 min
| 5 ore fa
La ripresa politica tra Regionali,manovra e conflittiLa ripresa politica tra Regionali,manovra e conflitti
politica
La ripresa politica tra Regionali,manovra e conflitti
00:21:04 min
| 5 ore fa
Regionali 2025, Il centrosinistra sigla l'intesa sui candidatiRegionali 2025, Il centrosinistra sigla l'intesa sui candidati
politica
Regionali 2025, centrosinistra sigla l'intesa sui candidati
00:01:58 min
| 5 ore fa
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di StartGaleazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di Start
politica
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di Start
00:29:54 min
| 5 ore fa
Regionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso StefaniRegionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso Stefani
politica
Regionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso Stefani
00:01:43 min
| 19 ore fa
Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto FicoRegionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico
politica
Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico
00:01:45 min
| 19 ore fa
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De LucaCampania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
politica
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
00:00:27 min
| 22 ore fa
Campania, Fico: servono liste puliteCampania, Fico: servono liste pulite
politica
Campania, Fico: servono liste pulite
00:00:39 min
| 22 ore fa
Campania, Conte: abbiamo lavorato in silenzioCampania, Conte: abbiamo lavorato in silenzio
politica
Campania, Conte: abbiamo lavorato in silenzio
00:00:20 min
| 22 ore fa
ERROR! Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici vanno come previstoERROR! Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici vanno come previsto
politica
Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici come previsto
00:01:42 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità