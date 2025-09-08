Regionali 2025, Il centrosinistra trova intesa sui candidati

Da Bisceglie il centrosinistra lancia la volata ai suoi candidati governatori, mentre nel centrodestra i leader dovranno cercare la giusta alchimia tra le richieste dei partiti. Il campo largo può brindare l'intesa sul frontman pugliese, Antonio De Caro. Elly Schlein ha ribadito: lo dico sempre, l'unità per noi è un tratto identitario, l'unità non è uno schema elettorale e ce lo chiede la nostra gente. In Campania dopo settimane sull'ottovolante guidato da Vincenzo De Luca, ostile alla candidatura di un uomo del Movimento Cinque Stelle è arrivato il via libera alla corsa di Roberto Fico con l'elezione al segretario regionale Dem del figlio Piero De Luca. Sull'altro fronte il centrodestra prova a trovare un'intesa sui nomi chiamati a raccogliere la sfida elettorale degli avversari. Nel corso di questa settimana i leader dovrebbero riunirsi per sbloccare l'impasse. Il giorno giusto potrebbe essere mercoledì per mettere intorno al tavolo Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il primo appuntamento elettorale fissato per il 28 e 29 settembre nelle Marche, quando il governatore uscente Francesco Acquaroli, meloniano di stretta osservanza dovrà vedersela con Matteo Ricci del PD. A Sky TG 24 Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera del partito di Meloni, assicura che i candidati verranno scelti prima del voto marchigiano. In Veneto, storico feudo del Carroccio, il leader leghista non intende mollare a favore di Fratelli d'Italia, puntando sul vice segretario di via Bellerio Alberto Stefani. Dalla Calabria Salvini ostenta sicurezza, troveremo l'accordo ovunque e il prima possibile non c'è nessun tipo di problema. Intanto nella Lega il malcontento per il protagonismo di Roberto Vannacci alimenta nuova tensione. Se continua a muoversi così il rapporto non si recupera. Serve un chiarimento prima di Pontida, se non gli vanno bene le regole si faccia un suo partito, avverte il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio. Interpellato Vannacci fa spallucce, non c'è nessuna replica, avanti insieme per rendere la Lega sempre più grande e influente. In Puglia in pole position c'è Mauro Datis di Forza Italia, in Campania il nome politico è quello del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, con il partito di Meloni che starebbe pensando anche ad un civico di area, come il rettore dell'Università Federico secondo di Napoli, Matteo Lorito. .