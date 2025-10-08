Regionali 2025, il voto in Calabria

00:17:35 min
|
3 ore fa
Manovra, Landini (Cgil) presenterà le proprie proposte
politica
Manovra, Landini (Cgil) presenterà le proprie proposte
00:01:29 min
| 43 minuti fa
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di StartSalini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
politica
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
00:39:15 min
| 3 ore fa
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedentiFrancesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
politica
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
00:00:46 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto EuroparlamentoImmunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
politica
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
00:01:50 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul votoImmunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto
politica
Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto
00:01:41 min
| 18 ore fa
Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
politica
Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
00:01:18 min
| 19 ore fa
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a LivornoSalvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
politica
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
00:00:54 min
| 20 ore fa
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunitàImmunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
politica
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
00:00:29 min
| 21 ore fa
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa SedeIl Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
politica
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
00:01:51 min
| 21 ore fa
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parolaImmunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
politica
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
00:00:29 min
| 21 ore fa
Caso Almasry, la storia di un giallo politico che divide i partiti e accende la polemicaCaso Almasry, la storia di un giallo politico che divide i partiti e accende la polemica
politica
Caso Almasry, la storia di un giallo politico
00:01:50 min
| 22 ore fa
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e TomasiIl Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
politica
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
00:02:15 min
| 22 ore fa
Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
Playlist di tendenza
