Regionali 2025, voto in Calabria. Campo largo non convince

1 giorno fa

Partiamo dal dato che ha certificato la vittoria netta di Occhiuto, in Calabria, sul suo principale sfidante Tridico. Una vittoria con oltre il 57% delle preferenze, contro il 41, poco più, di Tridico. Andiamo a vedere anche quelli che sono stati i voti delle liste in Calabria con Forza Italia, il partito di Occhiuto, che ha fatto, insomma, ha ottenuto il miglior risultato con il 18%. Bene anche le liste civiche. In effetti nei voti locali, insomma, non sorprende. Occhiuto Presidente ha ottenuto il 12,4%, anche più di Fratelli d'Italia, anche Tridico Presidente, in questo caso a sostegno del Centrosinistra, ha superato il Movimento 5 Stelle, che troviamo in questa seconda schermata perché è al 6,4% nella Regione Calabria. Un Campo Largo, quanto meno un'alleanza PD e Movimento 5 Stelle, che non ha convinto in Calabria. Abbiamo analizzato un po' come sono andati i voti delle regionali negli ultimi cinque anni. E in questo caso, in queste prime due grafiche che ora vi mostro, vediamo come sono andate le regionali dove Movimento 5 Stelle e PD si sono presentati insieme. Come vedete da questa seconda grafica la stragrande maggioranza delle volte ha vinto la coalizione di Centrodestra, ma anche se andiamo a vedere lì dove PD e Movimento 5 Stelle si sono presentate divise, in realtà, resta la prevalenza delle vittorie del Centrodestra. Infatti bisogna guardare al 2020 per trovare quattro regioni in cui ha vinto un candidato del Partito Democratico, comunque sostenuto da diverse liste legate al Partito Democratico, ma non dal Movimento 5 Stelle. Chiudo con una mappa che mostra quelli che sono gli appuntamenti per le regionali, fatti fin qui, quindi Calabria, ma ancora prima Marche e Valle d'Aosta, e poi ci aspetta la Toscana 12 e 13/10 e poi a novembre l'election day con le ultime tre regioni. A te. .

