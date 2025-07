Regionali 2025, in Campania De Luca silura Roberto Fico

Il Campo largo prova a non sacrificare candidati sull'altare di veti e contro veti. Se nelle Marche Matteo Ricci fa i conti con l'inchiesta sugli affidi al comune di Pesaro, quando era sindaco e il 30 luglio è atteso in Procura per fare chiarezza; in Campania Vincenzo De Luca, sbarra la strada al candidato in pectore Roberto Fico. Sul fronte marchigiano Giuseppe Conte, dopo aver incalzato Ricci, esortandolo a fare subito luce rispetto alla vicenda che lo vede destinatario di un avviso di garanzia per corruzione ha corretto il tiro, precisando con l'ala dura del Movimento che etica pubblica, trasparenza e legalità sono valori non negoziabili, ma un avviso di garanzia non è una condanna. Insomma, un'apertura di credito a Ricci, in attesa che il suo interrogatorio possa far saltare l'ipoteca giudiziaria sulla sua corsa alla regione. Ma Elly Schlein non ha intenzione di sottostare ai veti dell'alleato blindando l'ex sindaco di Pesaro è il nostro candidato, il PD è e resta con lui. Ma se nelle Marche si intravede uno spiraglio, è il governatore uscente De Luca ad impallinare il prescelto da Conte con una bordata delle sue. Qual è la regione dove i Cinque Stelle non hanno fatto nulla negli ultimi 10 anni la Campania e quale regione offriamo ai cinque Stelle la Campania? De Luca afferma di non vedere nomi adeguati e rilancia se proprio si è deciso che il nome Deve venire dal partito X che questo proponga almeno una rosa di candidati tradotto il solo Fico non basta. Un siluro contro la candidatura dell'ex presidente della Camera, che serve anche a garantire gli equilibri nel campo largo ed è simmetrica con la corsa di Ricci nelle Marche. Nel centrodestra i vertici tra leader non hanno sciolto i nodi. Il Veneto, dopo la fine dell'era Zaia, è reclamato dalla Lega con Giorgia Meloni, che non ha ancora sciolto la riserva e il candidato per la Campania. Sul tavolo ci sono tre nomi Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri di Fratelli d'Italia, Giosy Romano, coordinatrice per la zona economica speciale per il Mezzogiorno, e Matteo Lorito, rettore dell'università di Napoli Federico Secondo, che avrebbe un appeal bipartisan per pescare i voti sia nel centrodestra che nel centrosinistra. .