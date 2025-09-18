Regionali 2025, Marche al voto il 28 e 29 settembre

Nelle Marche urne aperte domenica 28/09, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 dalle 7 alle 15. Sei i candidati alla poltrona di governatore. A caccia del bis il Presidente uscente della Regione, Francesco Acquaroli, per la coalizione di Centrodestra. Cinquant'anni, esponente di Fratelli d'Italia, dal 2014 al 2018 sindaco di Potenza Picena. Matteo Ricci, europarlamentare del PD, guida la coalizione del Centrosinistra. Cinquant'anni, sindaco di Pesaro per due mandati fino al 2024. In campo ci sono anche: Claudio Bolletta, 68 anni, di Chiaravalle, un passato da imprenditore nel settore della sicurezza, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare. Beatrice Marinelli con la lista antisistema Evoluzione della Rivoluzione, 42 anni, lavora nell'azienda familiare di artigianato. In gara per il Partito Comunista italiano, Lidia Mangani, 72 anni, volto storico della sinistra anconetana. Francesco Gerardi, di Fabriano 48 anni, professore di filosofia e storia è l'esponente di Forza del Popolo, partito che si definisce sovranista, no vax, no euro e contrario alla guerra. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Si può esprimere il proprio voto solo per il candidato a presidente senza scegliere la lista. In questo caso il voto espresso è valido e va a favore della coalizione ad esso collegata. Si può votare per una delle liste provinciali ed esprimere fino a due preferenze ma di sesso diverso. Se si sceglie solo la lista provinciale il voto va a vantaggio anche del candidato presidente collegato. Non è ammesso il voto disgiunto. .

