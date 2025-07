Regionali 2025, Ricci verrà ascoltato il 30 luglio in procura Pesaro

Con sullo sfondo l'approvazione della separazione delle carriere sono le inchieste giudiziarie che hanno investito come un ciclone i grattacieli milanesi e gli affidi al Comune di Pesaro a tenere banco nel centro sinistra dopo l'autodifesa di Beppe Sala in consiglio comunale che ha deciso di non lasciare Palazzo Marino. Ora è il candidato del Campo Largo alla Regione Marche Matteo Ricci, a dover fare i conti con le inchieste e il 30/07 verrà ascoltato in Procura. È stato lui stesso via social ad annunciare di aver avuto un avviso di garanzia per corruzione sulla vicenda annosa degli affidi dei murales, delle feste e del casco di Valentino Rossi. "Sono amareggiato ma sereno perché totalmente estraneo ai fatti", ha scandito il candidato che in serata è stato accolto da applausi e cori di sostegno ad un evento elettorale a Fermo. Dal Nazareno il responsabile dell'organizzazione Igor Taruffi non ha fatto mancare il suo sostegno. "Abbiamo sentito Ricci che si è già dichiarato totalmente estraneo ai fatti contestati, naturalmente abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura e speriamo che questa vicenda venga chiarita al più presto. Siamo fiduciosi, dice Taruffi, che andrà avanti come candidato Presidente nelle Marche e il PD è pronto a fare al suo fianco la campagna elettorale". La vicenda giudiziaria ha anche un riverbero politico, perché il leader del Movimento cinque Stelle, Giuseppe Conte, che lo appoggia in vista delle elezioni in autunno, ha subito chiesto a Ricci di chiarire con la magistratura la sua posizione. Intanto, dopo l'approvazione in Senato della separazione delle carriere tra PM e giudici, il centrodestra è soddisfatto, ma dall'opposizione la Segretaria del PD ogni possibilità di confronto con le Opposizioni non è una riforma della Giustizia, il tentativo di delegittimare e assoggettare la magistratura al governo per concentrare sempre più potere e indebolire la nostra democrazia". Maggiore, Sky TG 24. .