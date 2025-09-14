Regionali 2025, Tajani: Lega faccia in fretta per trovare accordo

2 ore fa

Se non bastava il Veneto ad alimentare le contrapposte rivendicazioni di Lega e Fratelli d'Italia, ora anche la Lombardia diventa oggetto della contesa. Per la Regione, governata dal leghista Attilio Fontana, si andrà a votare nel lontano 2028, ma tra i meloniani c'è chi ipotizza uno scambio: il Pirellone ad un uomo della fiamma e il Veneto ad un candidato del Carroccio. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, esorta la Lega ad accelerare il passo per risolvere il rebus delle regionali. "Non ci sono problemi nel trovare un accordo, lo possiamo trovare anche domani mattina" dice. "La Lega deve fare in fretta però ci sono tempi per raggiungerlo, come abbiamo sempre fatto". Il baratto tra Lombardia e Veneto non piace al capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo, che esclude una fine anticipata della legislatura. "Parlare di anticipo è fantapolitica che non ha nessun fondamento, è solo chiacchiere e distintivo". "Fratelli d'Italia" avverte Romeo "può rivendicare i propri nomi nelle Regioni, ma visto che sono i numeri che parlano, alle ultime regionali la Lega, insieme alla lista Fontana, in Lombardia, ha ottenuto più o meno gli stessi voti". I leader del Centrodestra in vista delle elezioni del 28-29/09 nelle Marche, mercoledì saliranno sul palco per dare manforte alla corsa di Francesco Acquaroli e l'obiettivo è trovare un accordo complessivo entro la prossima settimana. Ancora scoperte le caselle delle candidature per i governatori in Veneto, Campania e Puglia. In queste due Regioni in pole position ci sarebbero due nomi della società civile: il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, e l'ex direttore di Telenorba, Vincenzo Magistà. .

