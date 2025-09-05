Regionali 2025, tutte le sfide e i candidati in campo

00:03:04 min
|
43 minuti fa
Tajani: "A Gaza una carneficina piÃ¹ che un genocidio"Tajani: "A Gaza una carneficina piÃ¹ che un genocidio"
politica
Tajani: "A Gaza una carneficina piÃ¹ che un genocidio"
00:01:13 min
| 1 ora fa
Meloni riceve presidente polacco Nawrocki a Palazzo ChigiMeloni riceve presidente polacco Nawrocki a Palazzo Chigi
politica
Meloni riceve presidente polacco Nawrocki a Palazzo Chigi
00:01:17 min
| 2 ore fa
Global sumud flotilla,Conte: Meloni sfrutti rapporto con Israele per tutelare gli attivistiGlobal sumud flotilla,Conte: Meloni sfrutti rapporto con Israele per tutelare gli attivisti
politica
Conte: Meloni sfrutti rapporto Israele per tutela Sumud F.
00:00:33 min
| 43 minuti fa
Vertice Ucraina; Meloni: supporto per cessate fuoco ma no truppeVertice Ucraina; Meloni: supporto per cessate fuoco ma no truppe
politica
Ucraina, Meloni: supporto per cessate fuoco ma no truppe
00:01:53 min
| 18 ore fa
La morte di Armani, cordoglio delle Istituzioni: ambasciatore d'ItaliaLa morte di Armani, cordoglio delle Istituzioni: ambasciatore d'Italia
politica
La morte di Armani, cordoglio della politica
00:01:22 min
| 21 ore fa
Regionali 2025, Centrosinistra alle prese con il nodo DecaroRegionali 2025, Centrosinistra alle prese con il nodo Decaro
politica
Regionali 2025, Centrosinistra alle prese con il nodo Decaro
00:02:01 min
| 1 giorno fa
Regionali, Avs blinda Vendola. Decaro avverte : "non sono indispensabile"Regionali, Avs blinda Vendola. Decaro avverte : "non sono indispensabile"
politica
Regionali, Avs blinda Vendola. Decaro avverte : "non sono indispensabile"
00:02:09 min
| 1 giorno fa
Crosetto accusa Idf, Schlein chiede a Governo sicurezza per FlotillaCrosetto accusa Idf, Schlein chiede a Governo sicurezza per Flotilla
politica
Crosetto accusa Idf, Schlein chiede a Governo sicurezza per Flotilla
00:01:36 min
| 1 giorno fa
Per gli italiani la sfida dell'economia è più urgente della difesaPer gli italiani la sfida dell'economia è più urgente della difesa
politica
Per gli italiani la sfida dell'economia è più urgente della difesa
00:01:54 min
| 1 giorno fa
Orsini: crescita non si fa migliorando Irpef a parte lavoratoriOrsini: crescita non si fa migliorando Irpef a parte lavoratori
politica
Regionali 2025: dietrofront Emiliano, ma resta nodo Vendola
00:01:41 min
| 2 giorni fa
Puglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo VendolaPuglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo Vendola
politica
Puglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo Vendola
00:01:51 min
| 2 giorni fa
Ucraina, testa a testa Meloni-Macron al vertice dei VolenterosiUcraina, testa a testa Meloni-Macron al vertice dei Volenterosi
politica
Ucraina, testa a testa Meloni-Macron al vertice dei Volenterosi
00:01:54 min
| 2 giorni fa
