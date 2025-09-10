Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra

Sono sette le Regioni che vanno al voto questo autunno, alcune già con date e candidati certi, altre no. Lo vediamo al Wall con questa nostra mappa, comincia la Val d'Aosta il 28/09 in un'unica giornata, le Marche lo stesso weekend 28 e 29, poi la Calabria il primo weekend di ottobre, Toscana 12:13, e ancora poi abbiamo Campania, Veneto, e Puglia che si spalmeranno fra la metà e la fine di novembre, termine ultimo il 23. Ma vediamo le sfide, quelle certe, cominciamo da qui. le Marche, 28:29 settembre abbiamo il Governatore uscente Acquaroli di Fratelli d'Italia che sfida Matteo Ricci, europarlamentare del PD ed ex Sindaco di Pesaro. Poi, andiamo in Val d'Aosta, unica giornata il 28/09 dicevamo, questa è una Regione. a statuto speciale. Per questo i cittadini eleggono esclusivamente i Consiglieri e poi sarà il nuovo Consiglio a scegliere il Presidente 309 i candidati in corsa, come possiamo vedere. Poi proseguiamo. Abbiamo qui la Calabria 05 e 06/10. In questo caso punta al bis il Presidente uscente Occhiuto di Forza Italia, che però si è dimesso, come sappiamo anticipatamente per un'inchiesta che lo vedeva coinvolto per corruzione e abbiamo come sfidante per il Centro Sinistra l'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Pasquale Tridico, che peraltro è arrivato insomma in corsa durante la campagna elettorale, ex Presidente dell'INPS, fra le altre cose. Se proseguiamo abbiamo anche la Toscana che va al voto il 12:13/10 in quel weekend con anche qui il Governatore uscente che punta ad un secondo mandato Giani del PD contro Tommasi di Fratelli d'Italia, Sindaco di Pistoia, ma andiamo a vedere quali sono le Regioni dove invece non c'è un candidato di Centro Destra già definito ecco il Veneto è una delle Regioni qui abbiamo Manildo, Manildo del PD ex Sindaco di Treviso che sfiderà beh sicuramente Matteo Salvini spinge per questo giovane Deputato che è anche Vice Segretario della Lega, Alberto Stefani, appoggiato, sostenuto anche dal Governatore uscente Zaia, Zaia che come sappiamo viene da tre mandati. consecutivi dal 07/04/2010 ha governato consecutivamente e dà il suo appoggio, chiede di appoggiare Alberto Stefani, peraltro c'è una certa tensione all'interno della Lega per le dichiarazioni, le ultime dichiarazioni, di Vannacci. Se andiamo avanti, vediamo un'altra delle Regioni che è la Puglia, dove c'è il candidato del Centro Sinistra De Caro, Sindaco di Bari del PD, appoggiato da Schlein e Conte, ma manca anche qui il candidato del Centro Destra dove Forza Italia, diciamo così, spinge per Mauro Datis, ma è anche accreditato, Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia e chiudiamo con l'ultima Regione che è la Campania, dove il candidato è Roberto Fico del Movimento Cinque Stelle appoggiato anche in questo caso dal suo partito e dal PD, e poi si parla tanto di, perché il più accreditato Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, Vice Ministro degli Esteri, ma vedremo perché nelle prossime ore probabilmente la Maggioranza di governo tornerà a discutere della questione candidati. .