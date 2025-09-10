Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra

00:03:59 min
|
2 ore fa

Sono sette le Regioni che vanno al voto questo autunno, alcune già con date e candidati certi, altre no. Lo vediamo al Wall con questa nostra mappa, comincia la Val d'Aosta il 28/09 in un'unica giornata, le Marche lo stesso weekend 28 e 29, poi la Calabria il primo weekend di ottobre, Toscana 12:13, e ancora poi abbiamo Campania, Veneto, e Puglia che si spalmeranno fra la metà e la fine di novembre, termine ultimo il 23. Ma vediamo le sfide, quelle certe, cominciamo da qui. le Marche, 28:29 settembre abbiamo il Governatore uscente Acquaroli di Fratelli d'Italia che sfida Matteo Ricci, europarlamentare del PD ed ex Sindaco di Pesaro. Poi, andiamo in Val d'Aosta, unica giornata il 28/09 dicevamo, questa è una Regione. a statuto speciale. Per questo i cittadini eleggono esclusivamente i Consiglieri e poi sarà il nuovo Consiglio a scegliere il Presidente 309 i candidati in corsa, come possiamo vedere. Poi proseguiamo. Abbiamo qui la Calabria 05 e 06/10. In questo caso punta al bis il Presidente uscente Occhiuto di Forza Italia, che però si è dimesso, come sappiamo anticipatamente per un'inchiesta che lo vedeva coinvolto per corruzione e abbiamo come sfidante per il Centro Sinistra l'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Pasquale Tridico, che peraltro è arrivato insomma in corsa durante la campagna elettorale, ex Presidente dell'INPS, fra le altre cose. Se proseguiamo abbiamo anche la Toscana che va al voto il 12:13/10 in quel weekend con anche qui il Governatore uscente che punta ad un secondo mandato Giani del PD contro Tommasi di Fratelli d'Italia, Sindaco di Pistoia, ma andiamo a vedere quali sono le Regioni dove invece non c'è un candidato di Centro Destra già definito ecco il Veneto è una delle Regioni qui abbiamo Manildo, Manildo del PD ex Sindaco di Treviso che sfiderà beh sicuramente Matteo Salvini spinge per questo giovane Deputato che è anche Vice Segretario della Lega, Alberto Stefani, appoggiato, sostenuto anche dal Governatore uscente Zaia, Zaia che come sappiamo viene da tre mandati. consecutivi dal 07/04/2010 ha governato consecutivamente e dà il suo appoggio, chiede di appoggiare Alberto Stefani, peraltro c'è una certa tensione all'interno della Lega per le dichiarazioni, le ultime dichiarazioni, di Vannacci. Se andiamo avanti, vediamo un'altra delle Regioni che è la Puglia, dove c'è il candidato del Centro Sinistra De Caro, Sindaco di Bari del PD, appoggiato da Schlein e Conte, ma manca anche qui il candidato del Centro Destra dove Forza Italia, diciamo così, spinge per Mauro Datis, ma è anche accreditato, Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia e chiudiamo con l'ultima Regione che è la Campania, dove il candidato è Roberto Fico del Movimento Cinque Stelle appoggiato anche in questo caso dal suo partito e dal PD, e poi si parla tanto di, perché il più accreditato Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, Vice Ministro degli Esteri, ma vedremo perché nelle prossime ore probabilmente la Maggioranza di governo tornerà a discutere della questione candidati. .

Spese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerraSpese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerra
politica
Bonelli: A Meloni dico la pace non si prepara con la guerra
00:00:27 min
| 17 minuti fa
pubblicità
ERROR! Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"ERROR! Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
politica
Mattarella: "Preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
00:00:47 min
| 53 minuti fa
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in PoloniaCrosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
politica
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
00:00:31 min
| 2 ore fa
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der LeyenLa Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
politica
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
00:02:28 min
| 2 ore fa
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giornoPietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
politica
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
00:20:21 min
| 4 ore fa
ERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovutoERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovuto
politica
Almasri, Gelmini: autorizzazione a procedere atto dovuto
00:00:31 min
| 7 ore fa
Caso Almasri. Maiorino (M5S)Caso Almasri. Maiorino (M5S)
politica
Caso Almasri. Maiorino (M5S)
00:00:22 min
| 7 ore fa
Qatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuocoQatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
politica
Qatar, Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
00:00:12 min
| 19 ore fa
Meloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalationMeloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalation
politica
Meloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalation
00:01:36 min
| 19 ore fa
ERROR! Caso Almasri: Bartolozzi indagata, maggioranza serenaERROR! Caso Almasri: Bartolozzi indagata, maggioranza serena
politica
Caso Almasri. Bartolozzi indagata, maggioranza serena
00:02:06 min
| 19 ore fa
Almasri, dall'arresto al rilascio alle polemiche, le tappe della vicendaAlmasri, dall'arresto al rilascio alle polemiche, le tappe della vicenda
politica
Almasri, l'arresto, il rilascio e le polemiche: le tappe
00:01:50 min
| 1 giorno fa
La Guida: La Francia cade, viva la FranciaLa Guida: La Francia cade, viva la Francia
politica
La Guida: La Francia cade, viva la Francia
00:02:38 min
| 1 giorno fa
Spese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerraSpese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerra
politica
Bonelli: A Meloni dico la pace non si prepara con la guerra
00:00:27 min
| 17 minuti fa
ERROR! Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"ERROR! Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
politica
Mattarella: "Preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
00:00:47 min
| 53 minuti fa
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in PoloniaCrosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
politica
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
00:00:31 min
| 2 ore fa
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der LeyenLa Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
politica
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
00:02:28 min
| 2 ore fa
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giornoPietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
politica
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
00:20:21 min
| 4 ore fa
ERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovutoERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovuto
politica
Almasri, Gelmini: autorizzazione a procedere atto dovuto
00:00:31 min
| 7 ore fa
Caso Almasri. Maiorino (M5S)Caso Almasri. Maiorino (M5S)
politica
Caso Almasri. Maiorino (M5S)
00:00:22 min
| 7 ore fa
Qatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuocoQatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
politica
Qatar, Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
00:00:12 min
| 19 ore fa
Meloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalationMeloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalation
politica
Meloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalation
00:01:36 min
| 19 ore fa
ERROR! Caso Almasri: Bartolozzi indagata, maggioranza serenaERROR! Caso Almasri: Bartolozzi indagata, maggioranza serena
politica
Caso Almasri. Bartolozzi indagata, maggioranza serena
00:02:06 min
| 19 ore fa
Almasri, dall'arresto al rilascio alle polemiche, le tappe della vicendaAlmasri, dall'arresto al rilascio alle polemiche, le tappe della vicenda
politica
Almasri, l'arresto, il rilascio e le polemiche: le tappe
00:01:50 min
| 1 giorno fa
La Guida: La Francia cade, viva la FranciaLa Guida: La Francia cade, viva la Francia
politica
La Guida: La Francia cade, viva la Francia
00:02:38 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità