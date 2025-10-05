Regionali Calabria, le ore del voto, una sfida a 3

1 giorno fa

Tre candidati allo scranno di governatore della Calabria per il centrodestra il presidente uscente Roberto Occhiuto per il centrosinistra Pasquale Tridico, una lista indipendente, sostiene Francesco Toscano. Sono oltre 1milione e 800mila gli elettori chiamati alle urne, fra cui circa 367mila residenti all'estero. Per le regionali non c'è voto per corrispondenza sanità, lavoro, infrastrutture e trasporti alcuni dei temi chiave nel confronto elettorale, i cittadini possono recarsi alle urne per rinnovare Presidente e Consiglio regionale fino alle 15 di lunedì. Le cinque province sono divise in tre circoscrizioni nord, centro e sud, mentre una X sul candidato governatore trasferisce una percentuale anche a tutte le liste circoscrizionali al collegate è valido pure il percorso inverso. Se si opta per una lista, il voto va automaticamente anche al candidato presidente a cui la lista è collegata. Fra i nomi in lista si possono esprimere fino a due preferenze, ma di sesso diverso. Non c'è il voto disgiunto. Non si può quindi votare per un presidente e una lista collegata a uno dei suoi avversari.

Regionali 2025, Meloni: Vittoria per buongoverno Calabria
politica
Regionali 2025, Meloni: Vittoria per buongoverno Calabria
00:02:18 min
5 ore fa
LA GUIDA 6 OTTOBRE
politica
La Guida: Calabria e Marche, il potere che non logora
00:02:31 min
8 ore fa
Occhiuto: ora pacificare regione dopo campagna violenta
politica
Occhiuto: ora pacificare regione dopo campagna violenta
00:00:28 min
9 ore fa
Tridico: fatto i complimenti a Occhiuto, campagna breve, ci ha colto di sorpresa
politica
Tridico: fatto i complimenti a Occhiuto, campagna breve, ci ha colto di sorpresa
00:00:45 min
9 ore fa
Flotilla, Tajani annuncia il rientro degli ultimi 15 italiani
politica
Flotilla, Tajani annuncia rientro degli ultimi 15 italiani
00:39:51 min
11 ore fa
Regionali 2025, si vota in Calabria, le ragioni dell'astensione
politica
Regionali 2025, si vota in Calabria, le ragioni dell'astensione
00:15:42 min
12 ore fa
Leopolda 13, casa riformista progetto alternativo a meloni
politica
Leopolda 13, casa riformista progetto alternativo a Meloni
00:01:17 min
1 giorno fa
Tajani: pace a Gaza è più vicina. Lega pensa a legge con garanzie finanziarie per cortei a rischio
politica
Medio Oriente, Tajani: pace a Gaza è più vicina
00:01:35 min
1 giorno fa
Gaza, Lupi: inammissibili in piazza slogan sul 7 ottobre
politica
Gaza, Lupi: inammissibili in piazza slogan sul 7 ottobre
00:00:20 min
1 giorno fa
Gaza, Meloni: fieri per contributo Italia. Opposizione: società civile fa quello che governo non ha coraggio di fare
politica
Gaza, Meloni: fieri per contributo Italia
00:01:52 min
2 giorni fa
M5s: società civile sta facenco ciò che Governo non ha coraggio di fare
politica
M5s: società civile fa ciò che Governo non ha coraggio
00:00:27 min
2 giorni fa
Corteo per Gaza, Fratoianni: qui la marea della dignità
politica
Corteo per Gaza, Fratoianni: "Qui la marea della dignità"
00:00:19 min
2 giorni fa
