Regionali Calabria, le ore del voto, una sfida a 3

Tre candidati allo scranno di governatore della Calabria per il centrodestra il presidente uscente Roberto Occhiuto per il centrosinistra Pasquale Tridico, una lista indipendente, sostiene Francesco Toscano. Sono oltre 1milione e 800mila gli elettori chiamati alle urne, fra cui circa 367mila residenti all'estero. Per le regionali non c'è voto per corrispondenza sanità, lavoro, infrastrutture e trasporti alcuni dei temi chiave nel confronto elettorale, i cittadini possono recarsi alle urne per rinnovare Presidente e Consiglio regionale fino alle 15 di lunedì. Le cinque province sono divise in tre circoscrizioni nord, centro e sud, mentre una X sul candidato governatore trasferisce una percentuale anche a tutte le liste circoscrizionali al collegate è valido pure il percorso inverso. Se si opta per una lista, il voto va automaticamente anche al candidato presidente a cui la lista è collegata. Fra i nomi in lista si possono esprimere fino a due preferenze, ma di sesso diverso. Non c'è il voto disgiunto. Non si può quindi votare per un presidente e una lista collegata a uno dei suoi avversari.