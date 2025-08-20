Regionali Calabria, Tridico disponibile alla candidatura

Pasquale Tridico ha sciolto la riserva. L'ex presidente dell'INPS e attuale europarlamentare 5 Stelle si è detto disponibile a candidarsi alla presidenza della regione Calabria se, ha precisato, fossero con lui tutte le forze progressiste. La disponibilità di Tridico è arrivata dopo che il suo nome era stato speso da Giuseppe Conte poche ore prima e definito "risorsa preziosa da offrire ai cittadini calabresi". La notizia ha da una parte fatto saltare la riunione delle forze regionali riformiste, dove erano invitati pure PD, 5 Stelle ed Alleanza Verdi e Sinistra. E dall'altra ha spinto i Dem a dirsi pronti a lavorare per l'unità della coalizione e a convocare la direzione regionale per venerdì prossimo. Per il Centro-Sinistra la Calabria è il problema più urgente da risolvere per la prossima tornata di regionali, viste le dimissioni del governatore uscente di Centro-Destra, Occhiuto, che hanno reso necessarie elezioni anticipate, quanto inattese. Chiuse le candidature nelle Marche, il Centro-Sinistra conferma in Toscana il governatore uscente Eugenio Giani, mentre il Centro-Destra sembra orientato verso Alessandro Tomasi, fratello d'Italia, sindaco di Pistoia, che intanto ha presentato una lista civica con il suo nome. In Puglia il PD ha ancora le sue gatte da pelare con la candidatura, condivisa da un'ampia coalizione, dell'ex sindaco di Bari Decaro, che però non gradisce la concorrenza in consiglio regionale di due big del calibro di Emiliano e Vendola. Grande incertezza nel Centro-Destra, che non scopre le carte. La stessa incertezza caratterizza la Campania, il favorito per il Centro-Sinistra è qui Roberto Fico, ma l'ex Presidente della Camera non avrebbe l'appoggio dell'uscente e potente Presidente della Regione, De Luca. Trattative in corso. Il Centro-Destra qui è a caccia di nomi: l'ultimo di cui si parla è quello di Mara Carfagna. .