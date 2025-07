Regionali, coalizioni lavorano a risiko candidature

Nulla di ufficiale trapelato da Palazzo Chigi, da quell'ora30 di vertice in cui Giorgia Meloni ha chiamato a raccolta Tajani, Salvini e Lupi. Tra tanti temi d'attualità anche la definizione dei candidati governatori che il prossimo autunno correranno in Veneto, Toscana, Puglia, Campania, Valle d'Aosta. Per ora nessun nome, nessuna decisione. Bocche cucite al punto che il vicepremier e ministro degli Esteri racconta che si è trattato di uno dei tanti incontri per coordinare l'attività di governo e che non si è parlato di regionali. Che si è partiti diversi, spiega Tajani, ma l'obiettivo è comune. Il nodo resta il Veneto con il governatore uscente Zaia che dopo 15 anni di governo, è tornato a ventilare l'ipotesi di una sua lista civica e Matteo Salvini, uscendo guardingo dal palazzo, risponde con l'ironia alle domande pressanti dei cronisti. "In Veneto avete trovato il candidato chi sarà un leghista?" "Io". E mentre al vertice si cominciava forse a tracciare la strada per farsi trovare pronti al prossimo appuntamento elettorale, qualcuno dalla maggioranza faceva già trapelare un certo ottimismo. "Troveremo i migliori candidati, i migliori presidenti per ogni regione. Ovviamente ciascuno ha le proprie opinioni, altrimenti saremmo lo stesso partito, ciascuno vuole portare avanti, i propri uomini e i propri campioni, questo è normale, ma poi troviamo la sintesi trovando i migliori campioni per i singoli territori, non per i partiti." Sul fronte opposto intanto qualche candidatura potrebbe essere ad un passo dall'ufficializzazione, come quella di De Caro in Puglia o di Fico in Campania, mentre in Toscana tutto ruota intorno a Giani, presidente uscente al primo mandato, che dopo qualche tensione di troppo e un incontro di oltre quattro ore al Nazareno, sconta ancora i dubbi dei 5 Stelle. .