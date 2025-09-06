Regionali, il Pd ufficializza i candidati per il centrosinistra

00:02:02 min
|
1 ora fa
Regionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo unitiRegionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo uniti
politica
Regionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo uniti
00:00:18 min
| 5 ore fa
Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025
politica
Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025
00:43:14 min
| 5 ore fa
ERROR! Campania, De Luca: nessuna pregiudiziale su nomi ma prima programmaERROR! Campania, De Luca: nessuna pregiudiziale su nomi ma prima programma
politica
Campania, De Luca: no pregiudiziale su nomi, prima programma
00:00:32 min
| 5 ore fa
Puglia, De Luca: Schlein è stata molto paziente, ma no sceneggiatePuglia, De Luca: Schlein è stata molto paziente, ma no sceneggiate
politica
Puglia, De Luca: Schlein molto paziente, ma no sceneggiate
00:00:28 min
| 5 ore fa
ERROR! Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamentoERROR! Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamento
politica
Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamento
00:00:20 min
| 8 ore fa
Renzi: Meloni sogna i pieni poteri, per fortuna c'è MattarellaRenzi: Meloni sogna i pieni poteri, per fortuna c'è Mattarella
politica
Renzi: Meloni sogna pieni poteri, per fortuna c'è Mattarella
00:00:19 min
| 8 ore fa
ERROR! Presidente della Camera Fontana al G7 dei ParlamentiERROR! Presidente della Camera Fontana al G7 dei Parlamenti
politica
Presidente della Camera Fontana al G7 dei Parlamenti
00:00:39 min
| 9 ore fa
Regionali Puglia, Boccia: Emiliano generoso e lungimiranteRegionali Puglia, Boccia: Emiliano generoso e lungimirante
politica
Regionali Puglia, Boccia: Emiliano generoso e lungimirante
00:00:21 min
| 10 ore fa
Regionali 2025, Decaro candidato governatore in PugliaRegionali 2025, Decaro candidato governatore in Puglia
politica
Regionali 2025, Decaro candidato governatore in Puglia
00:02:03 min
| 1 giorno fa
ERROR! Puglia, Schlein: uniti vinceremo, ringrazio EmilianoERROR! Puglia, Schlein: uniti vinceremo, ringrazio Emiliano
politica
Puglia, Schlein: "Uniti vinceremo, ringrazio Emiliano"
00:00:24 min
| 1 giorno fa
ERROR! Puglia, Decaro: mi candido per progetto politico nuovoERROR! Puglia, Decaro: mi candido per progetto politico nuovo
politica
Puglia, Decaro: mi candido per progetto politico nuovo
00:00:23 min
| 1 giorno fa
Tajani: "A Gaza una carneficina piÃ¹ che un genocidio"Tajani: "A Gaza una carneficina piÃ¹ che un genocidio"
politica
Tajani: "A Gaza una carneficina piÃ¹ che un genocidio"
00:01:13 min
| 1 giorno fa
