Regionali, la sfida si sposta a Sud ma resta il nodo Veneto

00:01:56 min
|
1 ora fa

Il centro sinistra è quasi a metà dell'opera su sette regioni al voto per le regionali d'autunno i candidati ufficiali sono tre, finora tutti espressione del Partito Democratico. Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso è il primo su cui si è trovata una quadra per il Veneto, l'europarlamentare Matteo Ricci correrà invece nelle Marche, mentre il governatore della Toscana Eugenio Giani, dopo il voto a favore espresso online dalla base del Movimento 5 Stelle, ha appena ricevuto l'investitura per una candidatura bis. Adesso la partita si sposta ql sud dove Schlein, Conte e gli altri leader devono trovare una quadra su Puglia, Campania e Calabria. Nel primo caso un candidato in Pectore c'é Antonio De Caro, ex sindaco di Bari e ora al Parlamento di Bruxelles, piace a tutta la coalizione, ma il diretto interessato non gradisce un'eventuale probabile corsa al consiglio regionale del governatore uscente Michele Emiliano e del suo predecessore Nichi Vendola. In Campania l'investitura ufficiale del 5 Stelle Roberto Fico è in stallo. I vertici del PD da settimane trattano con il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che in cambio di un appoggio a Fico chiede garanzie e spazio per sé e per il figlio Piero, per il quale vorrebbe la guida del partito in Campania. La situazione è complessa anche in Calabria, dove le dimissioni inaspettate e la ricandidatura del presidente di Forza Italia, Roberto Occhiuto obbligano ad una scelta rapida. Il Movimento 5 Stelle rivendica una sua candidatura, il più accreditato sarebbe Pasquale Tridico, ex presidente dell'INPS e oggi deputato europeo. Nel centrodestra invece le trattative non accennano a decollare, al di là del sostegno ai presidenti uscenti, oltre a Occhiuto in Calabria c'è Francesco Acquaroli nelle Marche, un accordo sui candidati non c'è. Il nodo più intricato resta quello del Veneto post Zaia, Salvini rivendica la poltrona che vorrebbe far occupare al pupillo Alberto Stefani, ma gli alleati non sembrano voler cedere. Fratelli d'Italia punta su Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale del partito. Discussioni rimandate a dopo Ferragosto. .

Gaza, Tajani: contrari a occupazione da parte di IsraeleGaza, Tajani: contrari a occupazione da parte di Israele
politica
Gaza, Tajani: contrari a occupazione da parte di Israele
00:00:19 min
| 3 ore fa
pubblicità
Il caso Almasri continua a scuotere la politicaIl caso Almasri continua a scuotere la politica
politica
Il caso Almasri continua a scuotere la politica
00:01:39 min
| 17 ore fa
Trump sonda Meloni su summit, ma Putin dice no a RomaTrump sonda Meloni su summit, ma Putin dice no a Roma
politica
Trump sonda Meloni su summit, ma Putin dice no a Roma
00:01:45 min
| 19 ore fa
ERROR! Elezioni regionali, ancora lontane intese e nomi dei candidatiERROR! Elezioni regionali, ancora lontane intese e nomi dei candidati
politica
Regionali, ancora lontane intese e nomi dei candidati
00:01:32 min
| 1 giorno fa
Almasri, Meloni attacca, Sinistra e Anm replicano: menzogneAlmasri, Meloni attacca, Sinistra e Anm replicano: menzogne
politica
Almasri, Meloni attacca, Sinistra e Anm replicano: menzogne
00:02:10 min
| 1 giorno fa
Regionali, disco verde del M5s per Giani in ToscanaRegionali, disco verde del M5s per Giani in Toscana
politica
Regionali, disco verde del M5s per Giani in Toscana
00:01:50 min
| 1 giorno fa
Almasri, Renzi: al Governo sono dilettanti allo sbaraglioAlmasri, Renzi: al Governo sono dilettanti allo sbaraglio
politica
Almasri, Renzi: al Governo sono dilettanti allo sbaraglio
00:00:31 min
| 1 giorno fa
Ponte sullo Stretto, Salvini: OpportunitÃ  di lavoroPonte sullo Stretto, Salvini: OpportunitÃ  di lavoro
politica
Ponte sullo Stretto, Salvini: Opportunità di lavoro
00:01:16 min
| 2 giorni fa
Tajani su Gaza: "Cose inaccettabili ma non Ã¨ genocidio"Tajani su Gaza: "Cose inaccettabili ma non Ã¨ genocidio"
politica
Tajani su Gaza: "Cose inaccettabili ma non è genocidio"
00:01:01 min
| 2 giorni fa
La Versiliana, manifestazione pro Palestina dov'era TajaniLa Versiliana, manifestazione pro Palestina dov'era Tajani
politica
La Versiliana, manifestazione pro Palestina dov'era Tajani
00:00:29 min
| 2 giorni fa
Caso Almasri, Governo rivendica di aver agito in difesa dello StatoCaso Almasri, Governo rivendica di aver agito in difesa dello Stato
politica
Caso Almasri, Governo: agito in difesa dello Stato
00:02:18 min
| 2 giorni fa
Ponte sullo Stretto, la soddisfazione della premier MeloniPonte sullo Stretto, la soddisfazione della premier Meloni
politica
Ponte sullo Stretto, la soddisfazione della premier Meloni
00:00:44 min
Gaza, Tajani: contrari a occupazione da parte di IsraeleGaza, Tajani: contrari a occupazione da parte di Israele
politica
Gaza, Tajani: contrari a occupazione da parte di Israele
00:00:19 min
| 3 ore fa
Il caso Almasri continua a scuotere la politicaIl caso Almasri continua a scuotere la politica
politica
Il caso Almasri continua a scuotere la politica
00:01:39 min
| 17 ore fa
Trump sonda Meloni su summit, ma Putin dice no a RomaTrump sonda Meloni su summit, ma Putin dice no a Roma
politica
Trump sonda Meloni su summit, ma Putin dice no a Roma
00:01:45 min
| 19 ore fa
ERROR! Elezioni regionali, ancora lontane intese e nomi dei candidatiERROR! Elezioni regionali, ancora lontane intese e nomi dei candidati
politica
Regionali, ancora lontane intese e nomi dei candidati
00:01:32 min
| 1 giorno fa
Almasri, Meloni attacca, Sinistra e Anm replicano: menzogneAlmasri, Meloni attacca, Sinistra e Anm replicano: menzogne
politica
Almasri, Meloni attacca, Sinistra e Anm replicano: menzogne
00:02:10 min
| 1 giorno fa
Regionali, disco verde del M5s per Giani in ToscanaRegionali, disco verde del M5s per Giani in Toscana
politica
Regionali, disco verde del M5s per Giani in Toscana
00:01:50 min
| 1 giorno fa
Almasri, Renzi: al Governo sono dilettanti allo sbaraglioAlmasri, Renzi: al Governo sono dilettanti allo sbaraglio
politica
Almasri, Renzi: al Governo sono dilettanti allo sbaraglio
00:00:31 min
| 1 giorno fa
Ponte sullo Stretto, Salvini: OpportunitÃ  di lavoroPonte sullo Stretto, Salvini: OpportunitÃ  di lavoro
politica
Ponte sullo Stretto, Salvini: Opportunità di lavoro
00:01:16 min
| 2 giorni fa
Tajani su Gaza: "Cose inaccettabili ma non Ã¨ genocidio"Tajani su Gaza: "Cose inaccettabili ma non Ã¨ genocidio"
politica
Tajani su Gaza: "Cose inaccettabili ma non è genocidio"
00:01:01 min
| 2 giorni fa
La Versiliana, manifestazione pro Palestina dov'era TajaniLa Versiliana, manifestazione pro Palestina dov'era Tajani
politica
La Versiliana, manifestazione pro Palestina dov'era Tajani
00:00:29 min
| 2 giorni fa
Caso Almasri, Governo rivendica di aver agito in difesa dello StatoCaso Almasri, Governo rivendica di aver agito in difesa dello Stato
politica
Caso Almasri, Governo: agito in difesa dello Stato
00:02:18 min
| 2 giorni fa
Ponte sullo Stretto, la soddisfazione della premier MeloniPonte sullo Stretto, la soddisfazione della premier Meloni
politica
Ponte sullo Stretto, la soddisfazione della premier Meloni
00:00:44 min
Playlist di tendenza
pubblicità