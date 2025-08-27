Regionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemo

00:00:42 min
|
1 ora fa

"Troveremo l'accordo come l'abbiamo sempre trovato, non imponendo niente a nessuno, ma proponendo alla squadra le soluzioni migliori; sul Veneto la riflessione che in Veneto che è terra di autonomia, è terra di identità e terra di orgoglio, è terra di fatica. La Lega ha 161 sindaci e più di 1000 amministratori locali ha come uscente, il governatore più amato d'italia. Nelle Marche c'è continuità con il governatore uscente di fratelli D'italia in Calabria ci sarà continuità con il governatore uscente di Forza Italia. Noi in Veneto abbiamo tanti amministratori locali in gamba da proporre come come governatori del Veneto." .

Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
politica
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
00:19:23 min
| 1 ora fa
pubblicità
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'ItaliaMeeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
politica
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
00:00:19 min
| 1 ora fa
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riformeMeloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
politica
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
00:02:32 min
| 1 ora fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustiziaERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustizia
politica
Meeting Rimini, Meloni: "Avanti con riforma giustizia"
00:00:16 min
| 5 ore fa
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia MeloniMeeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
politica
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
00:50:11 min
| 5 ore fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a GazaERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
politica
Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
00:00:15 min
| 4 ore fa
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in CampaniaRegionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
politica
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
00:01:46 min
| 6 ore fa
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e VenetoRegionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
politica
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
00:01:39 min
| 21 ore fa
ERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare beneERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
politica
Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
00:00:29 min
| 1 giorno fa
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
politica
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
00:02:04 min
| 1 giorno fa
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflittiOlimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
politica
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
00:00:35 min
| 2 giorni fa
ERROR! Regionali, per centrosinistra nodi ancora aperti in Puglia e CampaniaERROR! Regionali, per centrosinistra nodi ancora aperti in Puglia e Campania
politica
Regionali, centrosinistra: nodi aperti in Puglia e Campania
00:01:45 min
| 2 giorni fa
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
politica
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
00:19:23 min
| 1 ora fa
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'ItaliaMeeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
politica
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
00:00:19 min
| 1 ora fa
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riformeMeloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
politica
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
00:02:32 min
| 1 ora fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustiziaERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustizia
politica
Meeting Rimini, Meloni: "Avanti con riforma giustizia"
00:00:16 min
| 5 ore fa
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia MeloniMeeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
politica
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
00:50:11 min
| 5 ore fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a GazaERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
politica
Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
00:00:15 min
| 4 ore fa
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in CampaniaRegionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
politica
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
00:01:46 min
| 6 ore fa
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e VenetoRegionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
politica
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
00:01:39 min
| 21 ore fa
ERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare beneERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
politica
Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
00:00:29 min
| 1 giorno fa
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
politica
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
00:02:04 min
| 1 giorno fa
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflittiOlimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
politica
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
00:00:35 min
| 2 giorni fa
ERROR! Regionali, per centrosinistra nodi ancora aperti in Puglia e CampaniaERROR! Regionali, per centrosinistra nodi ancora aperti in Puglia e Campania
politica
Regionali, centrosinistra: nodi aperti in Puglia e Campania
00:01:45 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità