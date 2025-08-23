Regionali, si sblocca Calabria, Puglia e Campania ancora no

00:01:35 min
1 ora fa

Il centrosinistra dà il via libera alla candidatura, in Calabria, di Pasquale Tridico, ora europarlamentare 5 Stelle, così da iniziare finalmente la corsa per la conquista della regione che va al voto tra le prime, il 5 e 6 ottobre. Ma per la coalizione le buone notizie finiscono a Catanzaro. Ancora in mare aperto è infatti la trattativa in Puglia. Si sa che il prescelto è l'ex sindaco di Bari, pure lui ora a Strasburgo, Antonio Decaro, che però continua a ribadire la sua incompatibilità con chi Presidente lo è già stato, Michele Emiliano e Nichi Vendola, e vuole sedere in Consiglio regionale. Il PD chiede scelte di generosità ma gli interessati non sembrano intenzionati a fare passi indietro. Nessuno all'interno della coalizione può dire in casa altrui chi candidare e chi no, fa sapere Alleanza Verdi e Sinistra. Problemi anche in Toscana, dove l'uscente Eugenio Giani perde il sostegno di Azione. E prosegue lo stallo in Campania: Roberto Fico, ex Presidente della Camera dei 5 Stelle, attende da settimane ai blocchi di partenza che Vincenzo De Luca dia il suo appoggio, legato a questioni di liste ma anche di partito. L'incertezza nel campo del centrosinistra certo non accelera le scelte del centrodestra, che aspetta di conoscere le decisioni degli avversari per mettere ordine fra gli aspiranti candidati. In Campania è pronta a correre anche Mara Carfagna. Marche e Calabria saranno difese dai Governatori uscenti, Acquaroli e Occhiuto, ma per il resto bisognerà attendere che si pronuncino i leader di partito dopo le vacanze. .

