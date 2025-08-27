Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania

00:01:46 min
|
42 minuti fa

Ancora un passo e dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale che sarà Roberto Fico, Movimento cinque Stelle, il candidato governatore in Campania per il centrosinistra. A sbloccare la situazione sarebbe stata una lunga telefonata di Schlein che avrebbe convinto i due big della segreteria nazionale del PD, Ruotolo e Sarracino, a dare l'okay al figlio di Vincenzo De Luca come prossimo segretario regionale del partito. Era l'ultimo scoglio dopo le lunghe trattative col governatore uscente, ma per un nodo che si scioglie in Campania per il centrosinistra un altro è ancora intricato ed è quello della Puglia, con l'ex sindaco di Bari De Caro, candidato forte del PD, che continua a chiedere mani libere e quindi niente Emiliano e Vendola in Consiglio regionale e loro che al momento non intendono fare passi indietro con l'aggiunta del malumore crescente di AVS formazione di Vendola, che punta il dito contro il duo polio PD Movimento cinque Stelle in tutte le regioni e rivendica il suo peso elettorale, oltre al per cento. Da parte sua il centrodestra ha in cima alla lista ancora da sbloccare la situazione in Veneto, dove il governatore uscente Zaia ha più volte rivendicato l'intenzione di mettere in campo una lista a suo nome, ipotesi indigesta al resto della coalizione, ma che Salvini ha appena rilanciato dicendo ne parleremo con gli alleati e confido avremo un accordo chiaro al più presto e l'accordo alla fine dovrebbe prevedere un candidato governatore leghista e si parla del vice segretario nazionale Stefanie, con Zaia capolista dappertutto. Anche riguardo alle regioni del sud, nel centrodestra si discute ancora sui nomi e in particolare in Campania, in testa c'è sempre il meloniano viceministro Cirielli, ma si parla anche di Mara Carfagna, ora membro di Noi moderati. Partita già chiusa invece in Toscana, dove l'avversario del governatore uscente Giani, PD, è Alessandro Tomasi, Fratelli d'Italia, attuale sindaco di Pistoia.

Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
politica
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
00:01:39 min
| 15 ore fa
Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
politica
Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
00:00:29 min
| 18 ore fa
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
politica
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
00:02:04 min
| 1 giorno fa
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflittiOlimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
politica
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
00:00:35 min
| 1 giorno fa
Regionali, per centrosinistra nodi ancora aperti in Puglia e Campania
politica
Regionali, centrosinistra: nodi aperti in Puglia e Campania
00:01:45 min
| 1 giorno fa
Meloni sceglie il silenzio su scontro Salvini Macron. Tajani: politica estera la facciamo io e presidenteMeloni sceglie il silenzio su scontro Salvini Macron. Tajani: politica estera la facciamo io e presidente
politica
Meloni sceglie il silenzio su scontro Salvini Macron. Tajani: politica estera la facciamo io e presidente
00:02:07 min
| 2 giorni fa
Patuanelli: governo diviso in 3 sulla politica estera, non stupiscono toni SalviniPatuanelli: governo diviso in 3 sulla politica estera, non stupiscono toni Salvini
politica
Patuanelli: governo diviso in 3 sulla politica estera, non stupiscono toni Salvini
00:00:18 min
| 2 giorni fa
Salvini, attacca ancora: "Macron? è permaloso e indigesto agli 80% dei francesi"Salvini, attacca ancora: "Macron? è permaloso e indigesto agli 80% dei francesi"
politica
Salvini, attacca ancora: "Macron? è permaloso e indigesto agli 80% dei francesi"
00:02:12 min
| 3 giorni fa
ESTR PIANTEDOSI
politica
Piantedosi: "Salvini leader politico, usa termini forti"
00:00:28 min
| 3 giorni fa
Accuse a Macron, Bonelli: Salvini inadeguato a ruolo
politica
Accuse a Macron, Bonelli: Salvini inadeguato a ruolo
00:00:15 min
| 3 giorni fa
Italia-Francia, Lupi; Salvini sbaglia toni ma no invio truppe Ue
politica
Lupi: "Salvini su Macron sbaglia toni ma no invio truppe Ue"
00:00:35 min
| 3 giorni fa
Regionali, si sblocca la Calabria ma incertezza in Puglia e Campania
politica
Regionali, si sblocca Calabria, Puglia e Campania ancora no
00:01:35 min
| 3 giorni fa
