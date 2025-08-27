Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania

Ancora un passo e dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale che sarà Roberto Fico, Movimento cinque Stelle, il candidato governatore in Campania per il centrosinistra. A sbloccare la situazione sarebbe stata una lunga telefonata di Schlein che avrebbe convinto i due big della segreteria nazionale del PD, Ruotolo e Sarracino, a dare l'okay al figlio di Vincenzo De Luca come prossimo segretario regionale del partito. Era l'ultimo scoglio dopo le lunghe trattative col governatore uscente, ma per un nodo che si scioglie in Campania per il centrosinistra un altro è ancora intricato ed è quello della Puglia, con l'ex sindaco di Bari De Caro, candidato forte del PD, che continua a chiedere mani libere e quindi niente Emiliano e Vendola in Consiglio regionale e loro che al momento non intendono fare passi indietro con l'aggiunta del malumore crescente di AVS formazione di Vendola, che punta il dito contro il duo polio PD Movimento cinque Stelle in tutte le regioni e rivendica il suo peso elettorale, oltre al per cento. Da parte sua il centrodestra ha in cima alla lista ancora da sbloccare la situazione in Veneto, dove il governatore uscente Zaia ha più volte rivendicato l'intenzione di mettere in campo una lista a suo nome, ipotesi indigesta al resto della coalizione, ma che Salvini ha appena rilanciato dicendo ne parleremo con gli alleati e confido avremo un accordo chiaro al più presto e l'accordo alla fine dovrebbe prevedere un candidato governatore leghista e si parla del vice segretario nazionale Stefanie, con Zaia capolista dappertutto. Anche riguardo alle regioni del sud, nel centrodestra si discute ancora sui nomi e in particolare in Campania, in testa c'è sempre il meloniano viceministro Cirielli, ma si parla anche di Mara Carfagna, ora membro di Noi moderati. Partita già chiusa invece in Toscana, dove l'avversario del governatore uscente Giani, PD, è Alessandro Tomasi, Fratelli d'Italia, attuale sindaco di Pistoia.